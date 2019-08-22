مروة ناجي تحتفل مع جمهورها بأوبرا الإسكندرية غداً

يقام غد الجمعة، حفل غنائي على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تحييه المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية. بالإسكندرية. ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزءا مهما من تاريخ فن الغناء، إلى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم. كلثوم. وتحيي المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا بقلعة صلاح الدين بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس، حيث تقدم مجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية بقلعة صلاح الدين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء.

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