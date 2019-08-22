يستأنف الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير دوره في فيلم "لص بغداد "أول سبتمبر المقبل، والمقرر طرحه في موسم رأس السنة من العام المقبل.
وقال فتحي عبد الوهاب ، إنه يتمني أن يحقق الفيلم نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه في الموسم الشتوي المقبل ، حيث يتناول الفيلم قصة البحث عنكنز مفقود ينتج عنه مواقف كوميدية بين أبطال العمل .
"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، تأليف تامر إبراهيم، إخراجأحمد خالد موسى.
وكان أخر أعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في موسم رمضان الماضي ،بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر فتحي عبد الوهاب يستكمل تصوير لص بغداد خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.