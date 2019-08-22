فتحي عبد الوهاب يستكمل تصوير لص بغداد خلال أيام

يستأنف الفنان فتحي عبد الوهاب تصوير دوره في فيلم "لص بغداد "أول سبتمبر المقبل، والمقرر طرحه في موسم رأس السنة من العام المقبل.

وقال فتحي عبد الوهاب ، إنه يتمني أن يحقق الفيلم نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه في الموسم الشتوي المقبل ، حيث يتناول الفيلم قصة البحث عن

كنز مفقود ينتج عنه مواقف كوميدية بين أبطال العمل .

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج

أحمد خالد موسى.

وكان أخر أعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في موسم رمضان الماضي ،بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏