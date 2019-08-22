شاهدوا.. ابن شقيقة أنغام منهاراً وفي حالة صدمة لدى حضور جدته برفقة الشرطة لتنفيذ حكم حضانته

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 09:52 مساءً - عادت إلى الواجهة من جديد الخلافات بين ​أمير عبد الباقي​ وهو طليق الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة المصرية ​أنغام​ وجدة ​ياسين​ وذلك على خلفية أحقية حضانته، فبعد أن ربحت والدة ​الفنانة غنوة​ حضانة حفيدها ​ياسين أمير​، قامت بالتوجه إلى منزل عبد الباقي برفقة عناصر الشرطة لتنفيذ حكم ضم حضانة الطفل إليها.

ياسين أمير الذي بدأت مواهبه الفنية بالظهور والذي شارك في مسلسل زي الشمس بدور تمثيلي في رمضان الماضي، بدا منهاراً وفي حالة صدمة وحزن واغرورقت عيناه بالدموع، وذلك ظهر جلياً في مقطع فيديو وثق هذه اللحظات، وقام والد ياسين بنشره في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه :”يكفيني شرفاً وفخراً إن إبني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن ابوه وفقدان أمه، أحترم القانون واحترم حكم المحكمة ولكن عمري ماهحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا اصحاب القلوب القاسية(لكم الحكم يا اصحاب القلوب الرحيمة)وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين”.

يشار إلى أن أنغام متعلقة جداً بـ ياسين وكانت تصطحبه إلى أغلب حفلاتها وحتى تردد انها تريد رعايته فنياً.