شاهدوا.. نهى نبيل تصدم متابعيها بنيولوك جديد

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 09:52 مساءً - أظهر مقطع فيديو الإعلامية نهي نبيل وهي تقوم بقص الخصلات التي أضافتها إلى شعرها، بعدما اعتمدت تسريحة ظفائر الراستا.

بدا في المقطع خصلات الإعلامية شعرها القصير مجعدة تماماً ومتجهة إلى أعلى، معبرة عن استغرابها بالضحك بطريقة هستيرية.

واستعادت شكل شعرها العادي، حيث تلقت الدعم من بعض الأشخاص لفك تلك الظفائر، مما استغرق تنفيذه مدة لم تقل عن ساعة ونصف.