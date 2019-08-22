شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحضر لأغنية سينجل جديدة بتوقيع بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة نانسى عجرم مع الملحن بلال سرور فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن تحمل طابع"هيت"، وهى من كلمات شادي نور، وتوزيع هانى يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأحيت نانسى عجرم حفلا غنائيا كبيرا مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك فى دبى، وقبلها وخلال الشهر الماضى أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.