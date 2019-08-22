شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تستعد لطرح أغنية "بتآمن بالصدفة" ..قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لطرح أحدث أغانيها التى تحمل عنوان "بتآمن بالصدفة"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد نوهت كارول أن الأغنية من ضمن أغاني الفيلم الجديد التي تستعد لطرحه الشهر المقبل " بالصدفة".

ونشرت كارول عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة ترويجية تحمل صورتها مع اسم الأغنية ، وعلقت: "حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا".

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يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.