شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يرزق بابنته الثالثة "جميلة" ويصف معاناته الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رزق الفنان كريم فهمى بابنته الثالثة "جميلة" من زوجته دانيا البناوي، مشيرًا إلى أنه مر بفترة من القلق وتوتر الأعصاب بسبب وجود المولودة في الحضانة.

ونشر فهمى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لاسم ابنته على باب غرفة المستشفى چميلة فهمي، وعلق فهمي قائلاً: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".

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يذكر أن كريم فهمى مشغول بتصوير فيلم "ديدو" من إخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.