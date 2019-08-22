شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فرق السن بينهما.. هل تنفصل كاترين زيتا جونز عن مايكل دوجلاس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف نجما هوليود كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس أنهما واحد من أهم الثنائيات فى عالم هوليود، وهو ما يجعلهما محط تركيز للشائعات، وقد انتشرت تقارير تؤكد أن كاترين زيتا جونز ذات الـ ( 49 عام ) وزوجها مايكل دوجلاس البالغ من العمر ( 74 عام ) في طريقهما للانفصال، وذلك بسبب وجود " فجوة عمرية " بينهما ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما القصة ووصفها بالملفقة، وذلك بعد التواصل مع مصدر مقرب من النجمين والذي أكد أن لم تكن هناك مشكلة في أي وقت بسبب العمر طوال الـ 19 عام زواج .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد ان النجمين اللذان تزوجا عام 2000 الآن علاقتهما متوترة ، لأن الممثل البالغ من العمر 74 عاما يشعر بالقلق أنه يتقدم في السن بالمقارنة لزوجته التي تبلغ من العمر 25 عاما.

ويقول مصدر للموقع إن الزوجين مرا بفترة عصيبة مؤخرا وهناك حديث متزايد حول الفجوة العمرية بينهما والتي تحولت لمشكلة حقيقية تجعل الاجواء متوترة بشكل ملحوظ ، و بالرغم من الزوجين كانت حياتهما ممتلئة بالحب و الرومانسية لكن بعد التوتر الذي لحق بالعلاقة الامر يحتاج لمجهود كبير لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

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