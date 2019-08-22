هذا الكتاب يشيد به شريف منير وينصح جمهوره بقراءته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح النجم شريف منير جمهوره بقراءة كتاب وأشاد به لجمهوره، ويحمل الكتاب عنوان "علاقات خطرة"، ونشر صورة وهو يقرأ الكتاب وعلق عليه قائلاً: "كتاب حلو ومهم انصح بقراءته". وينتظر شريف منير إقامة حفله يوم 29 أغسطس الجاري، بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة ‏الإسكندرية، ويقدم فيها ‏عزف وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات غربي وشرقي.‏‎ Advertisements يذكر أن شريف منير، شارك ابنته أسما شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي" الذي عرض عبر قناة‎ ‎ON E .

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