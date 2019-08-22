بعد القبض على المخرج.. "خيال مآتة" الثالث بشباك التذاكر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن من فيلم “خيال مآتة” للفنان المصري أحمد حلمي، من تصدر إيرادات يوم الثلاثاء، وصلت إلى 824 ألف جنيه.

الفيلم جاء بالمركز الثالث بعد فيلمي “ولاد رزق 2” و”الفيل الأزرق 2”، بفارق بسيط إذ حقق “الفيل الأزرق” مليون جنيه.

ويتوقع الكثير من النقاد أن تزداد إيرادات فيلم “خيال مآتة”، في الفترة المقبلة على اعتبار أن الفترة الماضية كانت فترة أعياد وجمهورها وروادها من الشباب والمراهقين الذين يبحثون عن أفلام الأكشن في حين أن جمهور الفترة الحالية ربما يكون من النوع الذي يبحث عن السينما التي يقدمها حلمي وأمثاله.

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“خيال مآتة” من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي وحسن حسني ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

فيلم “خيال مآتة” يمثل عودة للنجم أحمد حلمي بعد آخر أفلامه “لف ودوران” الذي عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

المخرج خالد مرعي، كان قد تم القبض عليه بتهمة محاولة تهريب المخدرات عن طريق المطار وتم سجنه على ذمة التحقيقات.