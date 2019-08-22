مريم أمين تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية مريم أمين عن تعرضها لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية منظار.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها وهي مستلقية على سرير المرض بالمستشفى وكانت تحت تأثير المخدر بعد عملية المنظار.

مريم أوضحت تفاصيل حالتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “”السنة دي مش عايزة تسيبني في حالي، ومش عايزة تخلص بسلام، منظار في المعدة أظهر التهاب حاد في الأمعاء”.‏

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وأضافت: “‎الحمدلله على كل شي، كنت خايفه بس البنج مخلانيش أحس بحاجة الحمدلله، ربنا يديلكم ‏جميعا الصحة، الصحة نعمة حافظوا عليها، ومعادنا بكره إن شاء الله على نجوم إف إم اتفقنا”.‏

يذكر أن الإعلامية المصرية مريم أمين تقدم برنامج “اتفقنا” يوم الخميس من كل أسبوع، الساعة 3 عصرًا على إذاعة نجوم إف إم ، وتناقش فيه المشاكل ‏والقضايا الاجتماعية وتعرض الإيجابيات والقيم المجتمعية.‏

ومريم أمين مقدمة برامج تلفزيونية ومذيعة مصرية، اشتهرت من خلال تقديمها برنامج «زى النجوم» على قناة دبي الفضائية، وتعمل حاليا في إذاعة نجوم إف إم في مصر.