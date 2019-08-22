ذا روك أعلى الممثلين أجرا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مجلة فوربس، يوم الأربعاء 21 اغسطس، بأن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل “جومانجي” و”سريع وغاضب” “فاست أند فيوريوس”، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

المجلة الشهيرة قالت إن جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بذا روك، جنى 89.4 مليون دولار من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله بالرز الذي تنتجه شبكة “إتش.بي”.أو بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر.

وفي العام الماضي حل جونسون في المركز الثاني بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.

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أما المركزين التاليين في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” (أفنجرز: إند جيم)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.

وقالت المجلة إن كريس هيم سورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون دولار بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد في المراكز العشرة الأولى.

وفي المركز الرابع جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار بينما حل نجم أفلام فنون القتال جاكي تشان في المركز الخامس بثمانية وخمسين مليون دولار.