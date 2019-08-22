أحمد السعدني يتغيب عن تصوير «شبر مية» بسبب حالته النفسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر فريق عمل مسلسل «شبر مية» استكمال تصوير مشاهده داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر بدون البطل الرئيسي الفنان المصري أحمد السعدني.

الفنان الشاب يعاني من أزمة نفسية شديدة بعد رحيل طليقته وأم أولاده وتسببت في تغيبه عن الموعد المقرر للتصوير ثلاث مرات.

تصوير المسلسل كان قد توقف بصورة طبيعية لانشغال أبطاله بالاحتفال بعيد الأضحى وكان مقررا استكمال التصوير يوم السبت الماضي ولكن أحمد السعدني تغيب بدون إخطار الشركة المنتجة وواصل الغياب في الأيام السابقة، نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة جدا عقب وفاة طليقته إثر أزمة قلبية حادة وارتفاع في ضغط الدم.

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ولم يتقدم أحمد السعدني باعتذار عن عدم استكمال التصوير، ولكن طلب مهلة حتى يتجاوز أحزانه، وبالفعل اتخذت الشركة المنتجة قرارها باستئناف التصوير بدون بطل العمل على أن يتم تصوير مشاهد لاحقا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي خلال 45 حلقة من بطولة نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، تأليف ورشة كتابة إشراف السيناريست شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله ومادى بادير.و

المسلسل كان من المقرر الانتهاء من تصويره قبل مطلع شهر أكتوبر المقبل حتى لا تتعارض مواعيد التصوير مع ارتباطات النجوم بمسلسلات رمضان 2020.