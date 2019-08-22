تمثال حسن حسني الذي أشعل صفحات مواقع التواصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر نحات يدعى محمود فؤاد، تمثال للفنان المصري حسن حسني، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد ساعات قليلة من نشر الصور تصدر الفنان المصري حسن حسني، وحازت صور التمثال بتفاعل كبير من الجمهور معها مؤكدين على موهبة النحات في رسم تفاصيل ملامح الفنان حسن حسني، وظهر التمثال وكأنه صورة أصلية له.

طالب عدد كبير من المغردين الفنان حسن حسني، بالعودة للمشاركة في الأعمال الفنية مرة أخرى.

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الفنان حسن حسني، كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أيام ونقل إلى المستشفى لعمل بعض الفحوصات الطبية.

وكان أخر ظهور للفنان حسن حسني في فيلم “خيال مآته”، مع الفنان أحمد خلمي، والذي عرض في موسم عيد الأضحى، وجاء في الترتيب الثالث في الإيرادات.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة “خيال مآتة” النجوم منه شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما ومن إخراج خالد مرعى.