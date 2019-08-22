طرح أول برومو لفيلم سيلفستر ستالون الجديد «Rambo: Last Blood».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرحت شركة إنتاج فيلم الاكشن والاثارة الشهير “Rambo” البرومو الأول للجزء الجديد من الفيلم والذي يحمل اسم “Rambo: Last Blood”.
والفيلم الجديد من إخراج المخرج الشهير أدريان جرونبيرج، وكتب السيناريو الخاص به كل من ماثيو سيرولنك وديفيد موريل، تدور قصته عندما يصعد رامبو لمواجهة شخص مكسيكي، فيما تردد أنها ستكون مغامرته الأخيرة.
يشارك في بطولة العمل كل من النجوم سيلفستر ستالون وجيسيكا مادسن وادريانا بارازا وأوسكار جينادا وخواكين كوسيو وباز فيجا وسيرجيو بيرس وديانا بيرموديز ومانويل أوريزا وماركو دي لا اوه ولويس مانديلور وغيرهم، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في نهاية هذا العام 2019.
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