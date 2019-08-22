هيا الشعيبي تكشف: رفضت العمل مع محمد هنيدي

كشفت الفنانة هيا الشعيبي، إنها رفضت مشاركة الفنان محمد هنيدي في إحدى الأفلام المصرية، حيث عّرض عليها أحد المنتجين المشاركة في الدراما المصرية بفيلم سينمائي مع هنيدي، فوافقت في بداية الأمر. وكشفت الشعيبي، خلال حوارها ببرنامج "The plane"، الذي يُعرض على شاشة "atv" الكويتية، إنها وضعت شروط للمنتج حتى تشارك في الفيلم منها أن يكون اسمها في الفيلم مع النجوم وأبطال العمل، ولا يتم عمل مونتاج لأي مشهد نت مشاهدها في العمل، ويكون مستوايا نفس مستوى البطل. وتابعت: "شروطي اترفضت، بس عادي هو أنا هرخص نفسي!، أنا ليا جمهور في القاهرة، أقسم بالله بمشي في الشارع بالقاهرة بيتصوروا معايا ويندهولي بالفنانة، ليه بقى استرخص نفسي، ياريت تجلنا أعمال من مصر تاني وهنرحب بيها بس تليق بينا كخليجيين".