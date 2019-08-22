ميريام فارس “تتقمّص” زوجها… شاهدوا الصورة

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Aug 22, 2019
تستمر النجمة اللبنانية ميريام فارس بنشر صور لافراد عائلتها، أي زوجها وابنها، لكن من دون ان تظهر ملامح وجههما، الامر الذي يثير الحشرية لدى جمهورها ومتابعيها، ويطرح بالتالي عدد من التساؤلات حول السبب او الهدف من هذا الامر، علما أنها نجمة محبوبة وذات جماهرية كبيرة، وجمهورها يرغب بالتعرف على زوج وابن فنانتهم المفضلة، كحال جمهور باقي الفنانات والنجوم مثل نانسي عجرم وراغب علامة وعاصي الحلاني وغيرهم ممن واكبوا جمهورهم بصور اطفالهم وبات اولادهم نجوما لهم جمهورهم ومحبيهم وصفحات خصصها المعجبون لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم عدم الكشف عن صورهم او اظهارهم في الصور، تستمر ميريام فارس في التعبير عن حبها لزوجها وابنها في كل مناسبة وفي منشوراتها على صفحاتها عبر مواقع التواصل.
وقد لفتت ميريام الانظار مؤخرًا بصورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي قميص زوجها، والتي بانت عليها وكأنها فستانًا قصيرًا، حيث كانت اطلالتها طبيعية وعفوية.
هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعي فارس ومحبيها، ونالت اعجابهم حيث راحوا يعلقون على الصورة معبرين لميريام عن حبهم الكبير لها ولاطلالتها العفوية والمميزة.
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