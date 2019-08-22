شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو ستيبس تستعد لآخر حفلاتها مع الهلباوى والشيخ إيهاب يونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع فرقة كايرو ستيبس حاليا لمساتها الموسيقية الأخيرة على بروفاتها النهائية بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، استعدادا للإطلالة على جمهورها السكندري بعد غياب خلال فعاليات مهرجان الصيف .

وتستعد الفرقة العالمية لخطف قلوب محبيها ب12 مقطوعة موسيقية من أشهر أعمالها، منها "شمس" و"ارابيسكان" و"رقصة النيل"، مع مفاجأة الحفل المنتظرة، بمشاركة المطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس في غناء مقطوعة لكل منهما مع كايرو ستيبس، في آخر ظهور لهما مع الفرقة الموسيقية في مصر، والتي تجهز لتحويل موسيقاها الفترة المقبلة إلى الشكل الأوركسترالي بالاتكال فقط على الموسيقى دون غناء.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.