شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمير كرارة يتحدى السباحة العالمية فريدة عثمان .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية كعادته، كشف النجم أمير كرارة عن إمكانياته الرياضية، حيث دخل فى تحدى بشكل كوميدي مع السباحة العالمية "فريدة عثمان"، وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، عندما كشف عن مقطع فيديو وهو يقوم بسباحة "الفراشة" وهى أحد أنواع السباحة المعروفة .

وعلق كرارة قائلا "جايلك يا فريدة يا عثمان"، وتفاعل الآلاف من الجمهور مع الفيديو وانهالت عليه التعليقات ووصفوه بـ قرش مصر.. وحش البحر.. قرش البحر، باشا بحر مصر، وغيرها من التعليقات الطريفة والخفيفة .

يشار إلى أن النجم أمير كرارة ، حقق نجاحاً كبيرا بفيلمه الأخير "كازابلانكا" الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائى محققاً 85 مليوناً فى شباك التذاكر، من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.

كما حقق نجاحاً جماهيرياً بمسلسله الأخير " كلبش 3"، وشارك فى بطولته هشام سليم، أحمد عبد العزيز، أمانى كمال، أحمد العوضى، نبيل نور الدين، إسلام جمال، أحمد العوضى، وأخرون، تاليف باهر دوديار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى .