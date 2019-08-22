شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرهان حسين تستمتع بأجواء الصيف على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها على موقع "انستجرام" بصور جديدة من أجازتها الصيفية التى تقضيها فى أحد المدن الساحلية، حيث نشرت صوراً أثناء تواجدها على احد الشواطئ والاستمتاع بالأجواء، وذلك بعد عودتها من الخارج حيث قضت أجازة عيد الفطر باحدى الدول الأوروبية.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "علامة استفهام" تأليف اسلام حافظ وأخرجه سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

كما ظهرت ميرهان كضيفة شرف فى عدد من حلقات مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى البطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.



ميرهان حسين على البحر

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ميرهان حسين على البحر



ميرهان حسين على البحر



ميرهان حسين



ميرهان حسين