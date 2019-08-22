شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنيفر لوبيز بصحبة خطيبها فى مدرسة ابنة "ناتاشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية جنيفر لوبيز بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز وذلك فى زيارة لمدرسة ابنة أليكس "ناتاشا" فى ميامى بيتش.

وكانت لوبيز شغلت الرأى العام المصرى بسبب حفلها الأول فى مصر وجاءت أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو، وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.