شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد فهمى يبدآن مشاهد بلغاريا بفيلم "العارف"..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجمان أحمد عز وأحمد فهمى اليوم الخميس تصوير المشاهد الأولى الخارجية من فيلم "العارف"، والخاصة بدولة بلغاريا، حيث يصوران العديد من مشاهد الأكشن هناك، ويستمر التصوير لمدة أسبوعين ثم يعودان إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم فى مصر.

وسافر كل من أحمد عز، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطرن وكارمن بصيبص، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرون مطلع الأسبوع الجارى وقاموا بالعديد من البروفات قبل انطلاق التصوير اليوم.

Advertisements

ومن ناحية أخرى يعرض حالياً للنجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2" محققاً نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر خلال الأسبوع الأول من عرضه، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسف، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وأخرون، تأليف صلاح الجيهنى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى ورو الطاهر برودكشن.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.