شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان أحمد فتحى.. ودفن الجثمان فى مقابر العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد فتحى عن وفاة شقيقته الأكبر، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث دفن جثمان الفقيدة فى مقابر العائلة عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، كما قرر فتحى وعائلته عدم إقامة عزاء حسب رغبة الفقيدة.

وفى سياق آخر، يصور حاليا أحمد فتحى شخصية جديدة ضمن أحداث فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه فى منتصف شهر يناير المقبل، فيلم"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فتحى السينمائية فيلم ساعة رضا فى أول بطولة مطلقة له وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف إخراج هانى حمدى وتأليف هشام يحيى.