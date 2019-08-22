شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الموسم الخامس من Peaky Blinders.. اسمع أغنية Strange Weather والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار القائمون على مسلسل الدراما والجريمة Peaky Blinders على مجموعة من الفنانين المعاصرين مثل Radiohead و PJ Harvey و Arctic Monkeys لعمل الموسميقى التصويرية للموسم الخامس الذى من المقرر أن يعض يوم 25 أغسطس الجارى على شبكة BBC.

كما تم اختيار المغنية الإنجليزية أنا كالفي وعازف الجيتار ديفيد بيرن لأداء أغنية الموسم التي تطرح تحت اسم " Strange Weather".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

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مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.