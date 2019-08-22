بملابس مثيرة نجمة هوليود ميجان فوكس تروج لفيلمها الجديد.. (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج النجمة العالمية ميجان فوكس لفيلمها الجديد "The Battle of Jangsari" وذلك في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 33 عاما بإطلالة كلاسيكية براقة ومبهرة باللون الأسود، حيث اختارت أن تظهر بـ"بلوزة " من أحد تصميمات دار أزياء "OLIVIER THEYSKENS" ووصل سعره إلى 2274 جنيها إسترلينيا. يذكر أن فيلم "The Battle of Jangsari" لميجان فوكس يقدم تصوير لمعركة إنتشون خلال الحرب الكورية عام 1950. Advertisements

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