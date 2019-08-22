"تيم روث" مهاجما السياسة البريطانية: مشهد متدهور وكراهية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان البريطاني الكبير تيم روث، إن الكراهية التي تغذيها الشعبوية السياسية، أدت لتدهور المشهد السياسي في بريطانيا وخارجها.

وأضاف روث، وفقا لرويترز، خلال مقابلة نظمها مهرجان سراييفو السينمائي: "الأمر أسوأ الآن، لأن الكراهية التي تغذيها الشعبوية تقود الحركات السياسية في البلاد، يبدو الأمر وكأنهم وصلوا لمكانة لم تكن موجودة من قبل".

المفارقة أن روث، بدأ مشواره الفني، بلعب دور شخص عنصري في بريطانيا خلال الثمانينيات، وكان روث، الذي شارك في فيلمي "Reservoir DOGS وPulp Fiction، للمخرج كوينتن تارانتينو، يتحدث في مهرجان سراييفو السينمائي بعد أن نال تكريما، عن مجمل أعماله.