باستقباله لطفلته الثالثة "جميلة".. كريم فهمي "أبو البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رُزق الفنان كريم فهمي خلال الساعات الماضية بطفلته الثالثة، والتي أطلق عليها اسم "جميلة".

وأعلن كريم الخبر لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على صورة تحمل اسم ابنته جميلة فهمي: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".

وبوصول جميلة ينضم كريم فهمي لأصحاب لقب "أبو البنات" داخل الوسط الفني، وأشهرهم الفنان فريد شوقي الذي أنجب 5 بنات، والفنان أحمد زاهر ولديه 4 بنات، والفنان صلاح عبدالله وله 3 بنات.