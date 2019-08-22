بينهم ممثل هندي وجاكي شان.. إليك قائمة الأعلى أجرا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفادت مجلة فوربس، يوم الأربعاء، بأن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل "Jumanji" و"The Fast and the Furious"، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

وقالت مجلة فوربس، وفقا لتقرير نشرته رويترز، إن جونسون، المصارع السابق والمقلب بـ"ذا روك"، حصل على 89.4 مليون دولار من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (Ballers)، الذي تنتجه شبكة (HBO) بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر.

Advertisements

وفي العام الماضي حل جونسون في المركز الثاني بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.

أما المركزان التاليان في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم "Avengers: Endgame"، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر، وقالت المجلة إن كريس هيمزورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور، الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد في المراكز العشرة الأولى.

وفي المركز الرابع جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار، بينما حل نجم أفلام فنون القتال جاكي شان في المركز الخامس بـ58 مليون دولار، وتقول المجلة إن هذه أجور الممثلين قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.