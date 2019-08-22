منذر رياحنة يحيي ذكرى رحيل صديقه ياسر المصري بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قبل ساعات من مرور الذكرى الأولى على رحيل الفنان الأردني الكبير ياسر المصري، حرص صديقه الفنان منذر رياحنة على تذكره بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
وكتب منذر "مرت سنة وأنت أكبر من النسيان ذكراك أكبر من الكلمات وكل الأبجديات على اختلافها تعجز أمام ألم غيابك الذي يزداد".
وتابع "هو الموت يا صديقي يعرف كيف يختار ولا يوجع إلا الأحياء. لك من قلبي كل الدعوات. الله يرحمك أخوي وصاحبي ياسر المصري (23-08-2018)".
ياسر رحل عن عالمنا في 23 أغسطس 2018، إثر تعرضه لحادث سير في الأردن.
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