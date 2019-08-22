طليق الراحلة غنوة: "ابني بالنسبة لجدته سبوبة.. وكانت تؤهل ابنتها لتصبح أنغام الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفذت والدة الفنانة الراحلة غنوة، حكما بضم حضانة "ياسين" نجل ابنتها، أمس الأربعاء، ونشر أمير عبدالباقي، والد ياسين، مقطع فيديو لنجله بصحبة جدته خلال تنفيذ الحكم، وظهر الطفل وهو يبكي.

وقال "أمير" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لن يثير أي مشكلة في حال وجد جدة الولد تخدمه وتهتم به وترعاه، وأن تكون داعما ومساعدا ومعينا، وهذا هو حق الله والشرع يقول إن الحضانة من حق الجدة.

وتابع: "لكن ما حدث هو استغلال حضانة الطفل، والتربح من خلفه، وأنا لست معترض كونها حاضنة، لكن اعتراضي أن تستغل حضانة ابني عيانا بيانا".

واستكمل: "فوجئت بابني يشارك في مسلسل زي الشمس، في أثناء مشاهدتي للتليفزيون بالصدفة، وليس من حق جدته قانونيا أن توقع عقد مع الشركة".

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وأشار إلى إن "ماجدة" والدة غنوة، ظلت طيلة 30 عاما تؤهل ابنتها لتكون "أنغام الثانية"، ولكن لم تستطع بعد وفاة ابنتها، ووجدت في "ياسين" العوض عن الشهرة والمال، التي أرادتهم منذ زمن.

وأوضح أنه صور الواقعة ونشرها عبر صفحته بموقع فيسبوك، حتى يثبت أن الهدف ليس احتضان الولد، والدليل أنها لم تحاول احتواء الموقف واحتضان الطفل أثناء بكائه، وظلت تنشر "الكيد" علنا أمام الجميع كما وضح في الفيديو، ولم تهتم بفزعه أو بكائه.

وأضاف: "سمعت كلام كتير عشان تشويه صورتي قدام ابني والناس، وقالوا إني مش بصرف عليه، هما أخدوه من بيتي، وهل يعقل إني مصرفش عليه حتى في بيتي، والدليل على عدم صحة كلامهم إن الولد كان بيعيط لدرجة إنه ماكنش عايز يمشي، ومشى معاهم بالعافية".

وشدد على أنه يعلم كل "الخبايا"، وأن الولد بالنسبة لهم "سبوبة"، متابعا: "أنا أرفض تماما أن يمثل ابني ياسين، لحين تأسيس وجدانه بشكل سليم، وهذا لا يعني أنني ضد أن يصبح فنانا خاصة أنني خريج معهد الموسيقى العربية، لكنني أرفض تفضيل المال على تشكيله وأن يعيش عيشة سوية كما ينبغي لطفل".

واختتم حديثه قائلا: "لا أعلم شيء عن الأموال التي تقاضاها الولد عن المسلسل، وهم يمكرون بشكل كبير، ولكنني لن أترك ابني".