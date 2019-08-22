شقيقته فنانة وابنه أكمل مسيرته.. معلومات عن "الطوخي توفيق" أشهر دوبلير ومُصمم معارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تمر، اليوم الخميس، الذكرى الـ 35 لرحيل الفنان والدوبلير "الطوخي توفيق"، الذي توفى في 22 أغسطس 1984.

ونرصد لكم في هذه السطور أبرز المعلومات عنه...

- ولد الطوخي توفيق في 10 يوليو 1925.

- شقيقته هي الفنانة سميحة توفيق، التي اشتهرت بعدة أدوار أبرزها "أم دلال" في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، و"نرجس" في الحريف، "أم بدوي" في مسرحية "ريا وسكينة".

- عمته هي الفنانة سميحة الطوخي ولم تقدم إلا فيلمًا واحدًا هو "بنات الريف" عام 1945.

- درس الميكانيكا، وفي البداية عمل وشقيقته سميحة مع والدهما في السيرك.

- في أواخر الأربعينيات؛ بدأ العمل في السينما من خلال أدوار الكومبارس، ونال على لقب الأشهر في هذا مجال تنفيذ مشاهد المعارك في السينما المصرية، كما شارك في بعض الأعمال "دوبلير" خلال المشاهد الخطرة.

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- تدرج في مشاهد المخاطرة وتنفيذ المعارك، حتى أسس فريقاً خاصًا كان مُشاركًا بشكل أساسي مع عدد من المخرجين في أفلامهم، منهم صلاح أبو سيف وحسام الدين مصطفى وغيرهم.

- مع بداية الخمسينات؛ شارك في أفلام متميزة منها "ابن حميدو"، "رصيف نمرة 5"، "الساحرة الصغيرة" و"نص ساعة جواز".

- مع بداية السبعينات؛ حقق رواجًا كبيرًا لأنها الفترة التي كانت تمتزج فيها الكوميديا بالإثارة خلال الأفلام، وقدم ما يقرب من نصف أعماله بتلك الفترة، منها "رجال بلا ملامح"، "البنات والمرسيدس" و"فيفا زلاطا".

- رصيده من الأعمال السينمائية 125 فيلمًا.

- لم يتوقف دوره على التمثيل فقط، بل قام بتصميم معارك العديد من الأفلام، منها "الغول"، "البحث عن المتاعب"، "ضربة شمس"، "طابونة حمزة".

- ظل يمارس المهنة حتى وفاته في 22 أغسطس 1984، إذ عرض له في عام وفاته 7 أفلام.

- لم تتوقف مسيرة "الطوخي توفيق" بوفاته عام 1984، حيث أكمل مسيرته في مجال تصميم المعارك ابنه مصطفى الطوخي.