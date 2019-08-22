تراند اليوم : فنانة كويتية تهاجم فنانا مصريا شهيرا : « كان عايزني أرخص نفسي»



هاجمت فنانة كويتية، فنانا مصريا شهيرا وكذلك منتجا ومؤلفا مصريين، بسبب طلبهم مشاركتها في عمل فني ورفضهم طلبها بأن يكون اسمها بجوار أبطال العمل.

وقالت الفنانة الكويتية "هيا الشعيبي"، إنها رفضت العمل مع الفنان محمد هنيدى في أحد الأعمال الفنية، لأسباب تتعلق بالمنتج والمؤلف كونهما يريدان «أن أرخص نفسي»، حيث طلبت عدم تعديل أي مشهد تقوم به داخل ذلك العمل، فضلا عن كتابة أسمها بجوار أبطال ونجوم ذلك العمل، وهو ما قوبل بالرفض في ذلك الوقت، قائلة " ليه أرخص نفسي وأتنازل عن شروطي وأنا أمتلك شريحة كبيرة من الجمهور المصري"، معربة عن رغبتها في تقديم أعمال فنية مصرية.

وأشارت "هيا" خلال لقاء تلفزيوني على قناة "ATV" الكويتية، إلى أن هناك بعض الفنانين والمؤلفين شاركوا في تشويه الرجل الخليجي والعربي على حد سواء، لافتا إلي أن الفنان عليه اختيار أعماله بعناية، وأن تناقش القضايا المجتمعية الهامة ويبعد عن الأعمال التي من شأنها تشويه شخصية الرجل سواء كان عربيا أو خليجيا.

وأوضحت الفنانة الكويتية "هيا"، أنها تمتلك شريحة كبيرة من الجماهير المصرية، مؤكدة "الناس في القاهرة بتوقفني علشان تتصور معايا".