تراند اليوم : ضجة مصرية بسبب تمثال لفنان شهير

تصدر اسم الفنان المصري حسن حسني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر اليوم الخميس بسبب انتشار صور لتمثال له.

جاء هذا بعد ما أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بالعمل الفني، الذي قام بنحته النحات الشاب، محمود فؤاد، وتقديرهم للفنان.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل إلى أن التمثال نسخة طبق الأصل من ملامح حسن حسني، مشيدين بمهارة النحات وروعة العمل الفني.

كما ثمّن حسن حسني (87 عاما)، الذي يقضي حاليا إجازة في الساحل الشمالي ، ما قام به النحات المصري، وأعرب عن سعادته أيضا بالتمثال المنحوت، قائلا : "التمثال أعجبنى جدا وناس كتير أرسلوا لي صوره، لكن للأسف لم أرى التمثال نفسه وأشكر الفنان الذي نحته.

وطلب حسن حسني رقم هاتف الفنان الشاب ليشكره بنفسه، إذ أكد النحات الشاب أنه يتمنى أن يصل التمثال للفنان حسن حسني، وأن يعرف رأيه فيه.

بينما أضاف حسن حسني بعد اتصاله بصانع التمثال:"شكرته ووعدته بأن أستقبله في بيتى بعد عودتي من الساحل الشمال".

وتابع قائلا :"الشاب أكد لي حبه وإعجابه الشديد بي ورغبته في أن يكرمنى بهذا التمثال الجميل".

وكان حسني قد تعرض لوعكة صحية شديدة في الشهور الماضية، حيث زاره وقتها الفنان محمد هنيدي ، والذي كشف عن تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنان حسن حسني.

ونشر وقتها صورة حديثة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تجمعه بالفنان حسن حسني، مؤكدا أنها من قلب الحدث.

وبحسب الصورة التي نشرها هنيدي فإن "حسني" يظهر وهو يشرب الشيشة مع هنيدي، ليعلق الأخير على الصورة "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان .. لايف وحالا".