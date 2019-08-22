الفنان خالد منقاح يفتح النار على “القصبي” و”السدحان”: “لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم” – فيديو

شنَّ الممثل والمنتج الفنان خالد منقاح، هجومًا على الفنانين ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، مؤكدًا أن مشكلتهم هي نسيان النجوم الكبار وأصحاب الفضل عليهم. وقال “منقاح” في مقابلة مع الإعلامي أحمد القطب ببرنامج “وسم”: “يا ناصر يا عبد الله لما كنتم على مكتبكم البسيط والهوندا اللي ماخذينها أقساط، وبدايتكم و90% تصوير طاش عندي في البيت ما يقدروا يستأجرون”. وانتقد “منقاح” ناصر القصبي وعبدالله السدحان بسبب قيامهم بتجاهله رغم أنه كان المحرك الأساسي والداعم لهم في بداياتهم، بقوله: “لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم”.
وانتقد المنقاح، تجاهل القصبي والسدحان له ، مشيراً إلى أن القصبي لم يعرض عليه مسلسل العاصوف ، وكذلك عدم مشاركته للفنانين القدامى في المسلسل. وأكد المنقاح، أن 99% من مشاكل القصبي والسدحان سواء العائلية أو مشاكل العمل كان هو من يقوم بحلها لهما. وعندما سأله مقدم البرنامج هل يحبونك، أجاب المنقاح قائلاً : ” لا”، وبرر المنقاح إجابته قائلاً : ” لإني كاشف ورقهم”.
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