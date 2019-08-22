بالصور : إلهام الفضالة تصبح جدة لأولى مرة وتكشف عن جنس المولود

نشرت الفنانة إلهام الفضالة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “إنستقرام” صورة لها تجمعها مع حفيدتها الأولى من إبنتها منى العتيبي، وكتبت الفنانة تعليقا على الصورة :”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لايصفها أي كلام رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمدا يليق بجلالة على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أُفضل حال”.
عبرت الفنانة عن فرحتها بقدوم حفيدتها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” ، محتفلة بكونها معتقدة أنها أصغر جدة في الوسط الفني حيث لم يتجاوز عمر إلهام الفضالة ٤٥ عام ، إنهالت على الفنانة العديد التهاني والتبريكات من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني حيث علقت الفنانة هبة الدري :”بالمبارك ياعمري تتربى بعزكم والحمد لله على سلامة منى حبيبتي وإلهام الصغنون”، بينما رد الفنان والمنتج باسم عبدالامير على الصورة “الف مبروك يالغالية تتربى بعزكم يارب “، وهنأت الفنانة جمال النجادة زميلتها إلهام :” الف الف مبروك تتربي بعزكم يارب”. وكتبت الفنانة هند البلوشي رسالة تهنئة قالت فيها : “ياعمري بالمبارك تتربى بعزكم حبيبتي الحمدلله عالسلامة تدفئتها عروس مثل أمها”.
ويذكر أن الفنانة إلهام رزقت من زواجها الأول بإبنة كبرى وهي منى والتي تزوجت في عام ٢٠١٨، وحضر حفل زفافها مجموعة كبيرة من النجوم من الكويت والخليج ، ولدى الفنانة إلهام إبنتان أيضا هما : فجر ونور من زواجها الثاني. وتعيش الفنانة معهما الآن في دولة الكويت.
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