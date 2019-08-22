يستعد الفنان محمد رمضان حاليًا لمفاجأة جمهوره بأكثر من مفاجأة خلال حفله بالساحل الشمالى غدًا الجمعة الموافق، أبرزها تقديمه لأكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها بغرض الخروج بسهرة مميزة، حيث نشرمجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
النجم محمد رمضان انتهى من وضع اللمسات النهائية على ثلاثة أغاني تحديدًا هي "السلطان، فرزاتشى،كزانوفا"، ومن المقرر أن يقوم بغنائها غداً على مسرح الحفل بعدما انتهى من العمل عليها، وذلك بجانب أبرز أغانيه الذى قدمها وحققت تفاعل كبير من جانب جمهوره.
ويشهد الحفل شو استعراضى من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين على أن يكون لكل أغنيةاستعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم، ومسرح تامر فوزى، إضاءة وشاشات وليد الحريرى، فاير سامى يوسف.
يذكر ان محمد رمضان قد طرح أحدث أعماله الغنائية مؤخرًا وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. محمد رمضان في حفل غنائي بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.