حفل شاي.. عمرو عبد الجليل يلتقي إياد نصار ومحمود الجيزاوي

نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة تجمعه بالفنانين محمود الجيزاوي، وإياد نصار، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تناولهم الشاي معًا.
وكان عمرو عبدالجليل قد شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أميركرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
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وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار
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