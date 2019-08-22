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حفل شاي.. عمرو عبد الجليل يلتقي إياد نصار ومحمود الجيزاوي

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نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة تجمعه بالفنانين محمود الجيزاوي، وإياد نصار، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تناولهم الشاي معًا.

‎وكان عمرو عبدالجليل قد شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير

كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

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وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار

من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية .

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