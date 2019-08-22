بالفيديو.. بوبي تطرح أحدث كليبتها "Concrete"

طرحت الفنانة العالمية بوبي أحدث كليبتها بعنوان "Concrete"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية بوبي طرحت مؤخراً Advertisements أغنية بعنوان "The Holy Mountain"، كما حققت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا، منذ طرحها عبر وقع يوتيوب. أغنية بعنوان "The Holy Mountain"، كما حققت الأغنية نجاحاً باهراً عبر مواقع السوشيال ميديا، منذ طرحها عبر وقع يوتيوب.

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