بالصور.. هشام ماجد يلتقي بمدرسيه بعد 20 عامًا

يسترجع الفنان هشام ماجد ذكرياته مع اثنين من مدرسيه في المرحلة الإعدادية والثانوية بصورتين مع مدرسيه السابقين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على علق قائلًا:

"أحلي ‏صدفة بعد 20 سنة، أساتذتي في إعدادي وثانوي اللي ربوني وعلموني الكيميا -الكيميا المادة مش ‏المخدرات- أحلى حاجة حصلتلي الصيف دا".‏

Advertisements

ويشارك هشام ماجد وشيكو في

بطولة مسلسل "اللعبة" الذي كان من المقرر عرضه في ‏رمضان 2019، لكن تأجل إلى وقت آخر.‎مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب ومحمد ثروت وأحمد فتحي وعارفه عبد الرسول وهو من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني.