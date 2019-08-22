يسترجع الفنان هشام ماجد ذكرياته مع اثنين من مدرسيه في المرحلة الإعدادية والثانوية بصورتين مع مدرسيه السابقين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على علق قائلًا:"أحلي صدفة بعد 20 سنة، أساتذتي في إعدادي وثانوي اللي ربوني وعلموني الكيميا -الكيميا المادة مش المخدرات- أحلى حاجة حصلتلي الصيف دا".
ويشارك هشام ماجد وشيكو فيبطولة مسلسل "اللعبة" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن تأجل إلى وقت آخر.
مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب ومحمد ثروت وأحمد فتحي وعارفه عبد الرسول وهو من تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هشام ماجد يلتقي بمدرسيه بعد 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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