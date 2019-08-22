شاهد.. نرمين الفقي تهنئ الأقباط بعيد العذراء

هنأت الفنانة نرمين الفقي الأقباط بعيد العذراء بصورة عليها 5 آيات من القرآن الكريم، سورة المائدة، من الآية 115 حتى الآية 120، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع

تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، مع

سيد ‏رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وخالد كمال، وميدو عادل، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، و‏رانيا ‏فريد شوقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، وأماني كمال، وديانا هشام، وكارولين عزمي، من ‏إخراج كمال منصور، وتأليف ‏هاني كمال.‎



