شاهد.. شريف منير ينصح جمهوره بقراءة كتاب مهم

نشر الفنان شريف منير صورة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاب "علاقات خطرة" لمؤلفه الدكتور محمد طه، على أحد الشواطئ، أثناء قضاء إجازته الصيفية. ونصح منير متابعيه وجمهوره بضرورة قراءة الكتاب، ووصفه بالمهم، قائلا: "كتاب حلو.. ومهم.. أنصح بقراءته". يذكر أن الفنان المصري شريف منير يستعد لإحياء حفل بصحبة فرقته الموسيقية Advertisements "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية يوم 29 أغسطس الجاري، يقدم فيها ‏عزف وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات غربي وشرقي.‏‎ "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية يوم 29 أغسطس الجاري، يقدم فيها ‏عزف وغناء لأغاني السبعينات والثمانينات غربي وشرقي.‏‎ ‎ يشار إلى أن شريف منير، شارك ابنته أسما شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي" الذي عرض عبر قناةON E.

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