شاهد.. ندى موسى تشارك جمهورها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت ندى في الصورة بإطلالة بسيطة. في الصورة بإطلالة بسيطة. يذكر أن آخر أعمال ندى موسى الدرامية مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة يحيي الفخراني، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل. بطولة يحيي الفخراني، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

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