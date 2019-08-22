تمثال منحوت للفنان حسن حسني على تويتر يتصدر محركات البحث

قام الفنان محمود فؤاد وهو احد النحاتين الشباب بنحت تمثال للفنان القدير حسن حسني ونشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بجانب المشاهير الذين عبروا عن أرائهم في التمثال والنحات مما جعل حسن حسني يتصدر محركات البحث المختلفة.

وتداول رواد تويتر صور التمثال المختلفة التي نشرها النحات محمود فؤاد ومنها واحدة يقف بجانبها ويكتب اسمه عليها ليعرف الجمهور أنه هو النحات صاحب التمثال، وأعادوا نشرها بشكل أوسع، ولكن وقع خلط في فهم ذلك حيث رد الجمهور متسائلا "مش ده حسن حسني؟" ليوضح النحات أن التمثال للفنان القدير كنوع من أنوع التقدير والتكريم له ولتاريخه الفني المحترم، موضحًا أنه كتب أسمه على التمثال ليكشف أنه صاحب العمل.

فيما اثار التمثال حالة من الجدل بين أخرين ممن شبهوا التمثال بمشاهير أخرين وكان من

أبرز التعليقات للاعب الكرة المصري الشهير إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق، حيث علق مازحا بأن التمثال يشبه لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال :" هو يمشي شخصيتين علي فكرة.. حسن حسني ومرتضي منصور..وتحياتي للنحات ويشكر علي تعبه".

ليحدث نقاش عفوي متبادل بين لاعب الكرة والنحات الذي نحت التمثال، ويعبر سعيد عن اعجابه بالتمثال وتعليقه من باب المزاح:" "ليرد سعيد مازحا حبيبي والله تسلم ربنا يوفقك وتعليقي هزار ودعابه مش تقليل من فنك الجميل والله بدون مجامله بس ركز بقي اكتر في اللي جاي"، فيما وعده فؤاد بنحت تمثال له.

كما شبهه البعض بالإعلامي عمرو أديب وغيرهم بالراحل أحمد رمزي وهو كبير السن، واختلفت التعليقات ولكن كان

اغلبها إشادة بعمل الفنان وتحية وتقدير للفنان

فيما كان تصدر حسن حسني لمحركات البحث اليوم سببًا لقلق محبيه من جمهوره الذين ظنوا أنه أصابه مكروه أو أنهم سيقرئون خبر وفاته، وبعد أن ادركوا السبب بأنه "تريند" بسبب تمثاله هدأ قلقهم وأشادوا بعمل النحات.

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ويذكر أن حسن حسني ترددت عنه شائعة بتدهور حالته الصحية إلى أن ساءت ووافته المنية منذ اشهر قليلة، لتسرع الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية وترد بأن الفنان الكبير في منزله وسط أسرته وبصحة جيدة ويمارس يومه بشكل طبيعي، موضحة أنه تعرض لأزمة صحية تعود في وقت سابق، ودخل اثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية ولكنه حاليا صحته مستقرة.

كما نشر نجوم الفن عدد من الصور التي تجمعهم مع الفنان حسن حسني في تلك الفترة ليطمئنوا الجمهور ومحبيه عليه.

وكانت أخر أعمال الفنان القدير حسن حسني فيلم "خيال مآته" بطولة الفنان الكبير أحمد حلمي ومنه شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وياسر الطوبجي وغيرهم من كبار النجوم، والفيلم تأليف عبد الرحيم كمال إخراج خالد مرعي.