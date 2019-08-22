شاهد.. هاني شاكر داخل البروفات قبل حفله غدًا

يستعد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لإحياء حفله غداً ضمن محكى 3 بمهرجان القلعة في دورته الـ 28، حيث نشر بعض صوره من داخل البروفة، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن يحتفل مع جمهوره

في الغد بباقة من أجمل أغانيه الشهيرة والمميزة، الجديدة، ومنها: "لسه بتسألي، نسيانك صعب، ياريتني، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد مني، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطي، أنا قلبي ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

يذكر أن النجم هاني شاكر طرح سابقاً أغنية بعنوان "خلصت السنه دي"، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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