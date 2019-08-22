محيي إسماعيل لـ"العين الإخبارية": تمنيت خروج "الكنز 2" من سباق العيد

يؤمن الفنان المصري الكبير محيي إسماعيل بأن الفن رسالة وأمانة، لذا يتعامل بحرص شديد في أعماله الفنية.

بدأ إسماعيل السطوع بعد ظهوره في فيلم "الأخوة الأعداء" عام 1974، والذي جسد فيه دور الشاب المصاب بالصرع واستطاع أن يسرق الأضواء من النجوم المشاركين معه، وعلى رأسهم نور الشريف وحسين فهمي.

نال الفنان القدير العديد من التكريمات من مصر والخارج، لكنه يفتخر دائماً بتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والذي منحه شقة تقديراً لموهبته وحضوره، ومنذ أيام، كرّم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12 محيي إسماعيل؛ تقديرا لعطائه الفني الكبير.

"العين الإخبارية" التقت الفنان الذي يعد رائداً في "السيكودراما" وأفضل من جسّد العُقد النفسية في السينما العربية، ودار الحوار حول دوره في فيلم "الكنز 2" وتكريمه الأخير ورأيه في وضع المسرح والسينما.





- بداية لماذا تراجع إنتاجك الفني في السنوات الأخيرة؟

أعاني للعثور على دور مهم، أحب الانتقاء لأنني أتعامل مع الفن كمبدع، لم أعتبر الفن باب رزق بل طريقا للتعبير عن أوجاع وأحلام البشر، فأنا أفضل من جسّد عُقد النفس البشرية في السينما العربية.

- ما العوامل التي ساهمت في تشكيل ثقافة محيي إسماعيل؟

عوامل كثيرة أبرزها وأهمها القراءة، تعلمت أهمية الكتاب منذ صغر سني وقرأت في كل المجالات، سياسة وأدب وعلم النفس وتاريخ، كما ساهم في تشكيل ثقافتي أيضا حب السفر والاحتكاك بالناس.

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- هل كانت رحلة صعودك سهلة أم صعبة؟

كانت صعبة، فقد ظهرت وسط نجوم كبار ولم يكن سهلاً أن تلفت الأنظار وسط عمالقة التمثيل، اجتهدت وبحثت لنفسي عن خط متميز.

- منذ أيام تم تكريمك بالمهرجان القومى للمسرح المصري.. ماذا يعني هذا التكريم بالنسبة لك؟

فخور وسعيد جداً، فالتكريم يُشعر الفنان بأنه موجود على قيد الحياة وأن أعماله تركت أثراً كبيراً، لا أستطيع وصف إحساسي بالوقوف إلى جانب عزت العلايلي ومحمود حميدة وسميحة أيوب والمخرج الرائع جلال الشرقاوي، قمم مصرية تستحق التقدير.





- كيف رأيت حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي؟

يجب توجيه الشكر للفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان، فقد بذل جهداً كبيراً لتقديم حفل رائع، والحقيقة أن كل شيء كان جميلاً ومرتباً، لذا تناقلت كل وسائل الإعلام الحدث.

- ما رأيك في حال المسرح؟

المسرح المصري بدأ يسترد عافيته، وأكبر دليل على ذلك أننا كنا نعيش عرسا مسرحيا كبيرا منذ أيام، ومسارح الدولة تعمل، وتوجد تجارب شابة واعية.

كما أن المسرح الخاص بدأ يعمل، الفنان يحيى الفخراني يقدم "الملك لير"، ومحمد صبحي يقدم عرضاً ناجحاً وهو "خيبتنا"، ولكن أتمنى أن تواصل الدولة دعمها للمسرح لأنه أصل الفن الحقيقي.

- هل تشعر بالرضا حول استقبال الجمهور لـ"الكنز 2"؟

"الكنز 2" فيلم رائع وأعتبره من كنوز السينما المصرية، وكنت أتمنى أن يخرج من سباق عيد الأضحى، لأن جمهور الأعياد مختلف ويبحث عن أفلام كوميدية أو أكشن، لكن "الكنز 2" صعب ولغته ليست سهلة فهو فيلم سياسي تاريخي ملحمي.

- هل كان التعايش مع شخصية "الكاهن" في "الكنز 2" صعبا؟

الدور فعلاً صعب، ولكني أعشق الأدوار المركبة وأجد متعة في القيام بها، القصة التي تجمعني بالفنانة التونسية هند صبري تدور حول الصراع بين السلطة ورجال الدين، وهي ممثلة رائعة ولديها حضور لذا قدمنا عملاً فنياً متميزاً.