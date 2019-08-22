تمثال الممثل المصري حسن حسني حديث مواقع التواصل

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Aug 22, 2019
نشر النحات المصري محمود فؤاد بعض الصور على حسابه على انستغرام لتمثال النحت الذي يعود الى الممثل المصري حسن حسني.
وبعد لحظات من كشف النقاب عن التمثال، حتى انهالت التعليقات من قبل رواد الانترنت، معبرين عن اعجابهم بالعمل الفني الذي قام به النحات الشاب.
كما عبر الفنان أحمد صلاح حسني عن إعجابه بالتمثال المنحوت وغرّد عبر حسابه على تويتر، قائلا، “عم حسن يستحق إنه يقلب الدنيا مش بس تويتر بعشقه”.
نذكر أن الفنان حسن حسني يعرض له حاليا فيلم “خيال مآته”، بطولة النجم أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي وغيرهم.
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