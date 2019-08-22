أروى جودة تسخر من صورتها وتشبه نفسها بـ"عبدالمنعم إبراهيم"

سخرت الفنانة أروى جودة من صورتها التي نشرتها قبل يومين، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيها وسط مياه البحر.

وأعادت أروى نشر الصورة بتقنية الأبيض والأسود، مع صورة للفنان عبدالمنعم إبراهيم من فيلم إشاعة حب، وعلقت عليها: "فاكرين المكالمة دي كانت لمين وكان العظيم عبدالمنعم إبراهيم بيقول فيها ايه؟ إشاعة حب".

وتقضي الفنانة أروى حاليا إجازتها الصيفية، وتنشر بعض الصور منها عبر حسابها على "إنستجرام". ويشار إلى أن آخر أعمالها هو المسلسل اللبناني "صانع الأحلام" مع مكسيم خليل، في رمضان الماضي، فيما غابت عن المشاركة في الدراما الرمضانية المصرية.

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