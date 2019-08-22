جوزف عطيه يتنقل بين مهرجانات حلب وعمان ولبنان 

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان جوزيف عطية حفلاً ضمن مهرجانات قلعة حلب الأثرية بحضورٍ تجاوز الخمسة آلاف شخصاً تفاعلوا مع أغنياته رقصاً وغناءً حتى ساعات الصباح الأولى.

وعاد بعدها الى بيروت لإحياء عدد من حفلات الزفاف والمهرجانات بينها مهرجان شحيم. ثم غادر بعدها الى الأردن وأحيا حفلاً ضخماً على المدرج الروماني في عمان الذي غص بأكثر من سبعة آلاف متفرج رددوا أغنياته وأعادوه إلى المسرح أكثر من مرة.

يشار إن "عطية" الذي عاد إلى بيروت يستعد لختام مهرجانات الصيف على أن ينطلق بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

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