شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة دولى شاهين، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات صيف 2019، بعد غد السبت بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى، وتجرى حاليًا بروفات حفلها، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحاجة داعيالك".

وكان آخر ألبومات دوللى شاهين العام الماضى بعنوان "سندريلا" وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا"، كما طرحت أيضاً أغنية "يا حبيبتى يا أمى" بمناسبة عيد الأم.

يذكر أن آخر أعمال المطربة دوللى شاهين أغنية "الحاجة داعيالك"، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى وتوزيع أشرف البرنس، كما أحيت خلال شهر يونيو الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.