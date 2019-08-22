شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم " إشاعة حب".. أروى جودة تداعب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الفنانة أروى جودة جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" بنشر صورة لها فى البحر وربطتها بصورة الفنان عبد المنعم ابراهيم فى فيلم "اشاعة حب"، والمشهد الشهير له أثناء مكالمته الهاتفية مع عمر الشريف والتى قال فيها "كدا بردو يا سونا يا خاين".



اروى جودة

وشغلت أروى جودة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى الأيام الماضية بعد نشرها صورة جريئة على البحر ولاقت هجوم من الجمهور في التعليقات، رغم أن البعض اعتبروا هذه الملابس لملابس مناسبة لفصل الصيف وأجواء المصيف و البحر.



الفنانة اروى جودة فى البحر

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أروى جودة شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "صانع الأحلام" مع مكسيم خليل وطوني عيسى وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وضم المسلسل فنانين من مختلف الجنسيات وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية.



اروى جودة وعبد المنعم ابراهيم